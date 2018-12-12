Форвард СКА Дацюк не поможет сборной России на Кубке Первого канала

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Капитан и нападающий петербургского СКА Павел Дацюк не выйдет на лед в составе сборной России на Кубке Первого канала, сообщает «Советский спорт».

По информации на странице Федерации хоккея России в твиттере, помимо форварда, национальной команде не поможет игрок клуба из Уфы «Салават Юлаев» Антон Бурдасов.

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4-летний Дацюк не будет выступать из-за проблем со здоровьем, а 27-летний Бурдасов будет защищать цвета олимпийской сборной в Швейцарии.

Российской команде предстоит матч против Швеции 13 декабря, Чехии — 15-го декабря и Финляндии — 16-го декабря.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).