Экс-игрок «Спартака» пожалел о просмотре матча «Локомотив» — «Шальке»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал матч клуба с немецким «Шальке-04» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Спорт уик-энд».

Экс-игрок красно-белых недоволен игрой «железнодорожников».

«Я неприятно удивлен отношением к делу некоторых футболистов «Локомотива» в матче с «Шальке». Этот матч очень многое решал, ведь клуб мог продолжить борьбу в Лиге Европы. Честно говоря, «Шальке» не отличился чем-то особенным, в том числе и каким-то завидным мастерством. Поэтому проиграть так, как это сделал «Локомотив», обидно вдвойне. Конечно, Юрий Палыч спросит с каждого футболиста по полной программе. «Локомотив» вообще удивляет: в чемпионате временами игры выдает приличные, но в Лиге чемпионов выступил откровенно плохо. Ребята же понимали, что надо только выстоять в этом матче, а дальше — отпуск. Не понимаю, что мешало им показать то, что они умеют», — выразил недоумение спортсмен .

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Он считает, что проблема столичного клуба заключается в плохой подготовке к еврокубкам.

«Винить можно лишь то, как наши клубы готовятся к еврокубковым матчам, дело в отсутствии профессионализма. Лига чемпионов наглядно показала, на что способны наши клубы. Они ни черта не умеют. Как тут не ворчать? Честно говоря, я пожалел, что потратил два часа времени, сидя у телевизора за просмотром матча «Шальке» — «Локомотив». Лучше бы книгу интересную почитал. Честно, очень трудно наблюдать за мучениями чемпиона России», — заключил Рейнгольд.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

«Локомотив» набрал три очка и занял последнее место в Группе D. Таким образом, «железнодорожники» не смогли выйти в 1/16 финала Лиги Европы и завершили участие в еврокубках.

Ранее главный тренер «Шахтера» выразил надежду на победу клуба в матче с французским «Лионом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.