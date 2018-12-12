Российский теннисист Медведев прошел в финал турнира во Франции

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агута в рамках полуфинала выставочного турнира Open de Caen, который проходит во Франции, сообщает «Советский спорт».

Матч завершилась со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты находились на корте один час восемь минут.

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В финале россиянину предстоит встреча с французом Жилем Симоном, который одолел соотечественника Бенуа Пэра.

Лидером женских соревнований стала украинская теннисистка Элина Свитолина.

Ранее сообщалось, что американки Серена и Винус Уильямс сыграют друг с другом на выставочном турнире в Абу-Даби.