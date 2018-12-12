Овечкин поднялся на 11-е место в топе НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнил голевой хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз», сообщает «Советский спорт».

Благодаря трем заброшенным шайбам форварда клуб разгромил соперников со счетом 6:2.

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Эта игра стала 126-й для Овечкина, в которой от отметился двумя и более голами. По результатам удачной встречи россиянин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ, обогнав канадского хоккеиста Дино Сисарелли (125 матчей).

Ранее «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.