Овечкин поднялся на 11-е место в топе НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнил голевой хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз», сообщает «Советский спорт».
Благодаря трем заброшенным шайбам форварда клуб разгромил соперников со счетом 6:2.
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Эта игра стала 126-й для Овечкина, в которой от отметился двумя и более голами. По результатам удачной встречи россиянин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ, обогнав канадского хоккеиста Дино Сисарелли (125 матчей).
Ранее «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
OVI BANK SHOT CALLED IT! #ALLCAPS #CapsWings pic.twitter.com/dJ2Lq88wiX— Washington Capitals (@Capitals) 12 декабря 2018 г.