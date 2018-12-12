«Вашингтон» разгромил «Детройт» с помощью хет-трика Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая прошла на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче забросил три шайбы. Теперь на счету россиянина 25 голов в 30 матчах этого сезона, он закрепился на первом месте в гонке снайперов. Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

1:0 — Коннолли (Карлсон, Кузнецов), 03:39;

2:0 — Бойд (Дауд, Яшкин), 10:50;

3:0 — Овечкин (Бекстрем, Кемпны), 12:59;

4:0 — Овечкин (Карлсон, Бекстрем), 29:05;

5:0 — Оши (Бекстрем, Кузнецов), 30:06;

5:1 — Ларкин (Нюквист, Дженсен), 41:03;

6:1 — Овечкин (Юус, Бекстрем), 49:33;

6:2 — Нюквист (Абделкейдер), 56:42.