Защитник ЦСКА готов сделать все для победы в Мадриде

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о готовности команды сделать все для победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала», передает газета «Известия».

Матч состоится 12 декабря. Предыдущий матч против «Реала» армейцы выиграли со счетом 1:0.

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«Мы очень хотим остаться в еврокубках, поэтому нам надо набирать очки в Мадриде. Возможно ли обыграть «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»? Почему нет? Возможно все. Сложно противостоять команде столь высокого уровня, но мы сделаем все, что от нас зависит», — заявил Магнуссон.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов к любому исходу в матче с «Реалом».