Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

<img src="//img.gazeta.ru/files3/407/11681407/RIAN_3201426.HR.ru-pic905-895x505-36534.jpg">

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает «Советский спорт».

Журналист задал вопрос, какой максимум португальский специалист хочет получить от хавбека на поле.

«Не думаю, что этот вопрос — из тех, которые я хочу слушать или отвечать. Он мне не нравится. Перефразируйте его», — приводит слова Моуринью Sportskeeda.

Реклама

А вот на вопрос о том, что Моуринью ждет от Погба на поле, тренер ответил.

«Я жду, что он будет играть хорошо и оказывать положительное влияние на команду в моральном плане», — заключил он.

Матч «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии» состоится 12 декабря.

Ранее Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч против «Манчестер Юнайтед».