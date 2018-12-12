Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает «Советский спорт».
Журналист задал вопрос, какой максимум португальский специалист хочет получить от хавбека на поле.
«Не думаю, что этот вопрос — из тех, которые я хочу слушать или отвечать. Он мне не нравится. Перефразируйте его», — приводит слова Моуринью Sportskeeda.
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А вот на вопрос о том, что Моуринью ждет от Погба на поле, тренер ответил.
«Я жду, что он будет играть хорошо и оказывать положительное влияние на команду в моральном плане», — заключил он.
Матч «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии» состоится 12 декабря.
Ранее Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч против «Манчестер Юнайтед».