«Барселона» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

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«Барселона» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Каталонская команда открыла счет в начале матча, отличился Усман Дембеле. Англичане смогли отыграться только в конце второго тайма благодаря точному удару Лукаса Моура.

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В другом матче этой группы «Интер» сыграл с таким же счетом с ПСВ — 1:1. В составе ПСВ отличился Ирвинг Лосано, а за итальянскую команду забил Мауро Икарди.

Таким образом «Барселона» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а «Интер» отправился в Лигу Европы.

Ранее «Атлетико» и «Брюгге» разошлись миром в матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа В. 6-й тур

«Барселона» — «Тоттенхэм» — 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Дембеле, 7; 1:1 — Моура, 85.

«Интер» — ПСВ — 1:1 (1:0)

Голы: 0:1 — Лосано, 13; 1:1 — Икарди, 73