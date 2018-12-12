«Барселона» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
«Барселона» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:1. Каталонская команда открыла счет в начале матча, отличился Усман Дембеле. Англичане смогли отыграться только в конце второго тайма благодаря точному удару Лукаса Моура.
В другом матче этой группы «Интер» сыграл с таким же счетом с ПСВ — 1:1. В составе ПСВ отличился Ирвинг Лосано, а за итальянскую команду забил Мауро Икарди.
Таким образом «Барселона» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а «Интер» отправился в Лигу Европы.
Ранее «Атлетико» и «Брюгге» разошлись миром в матче Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа В. 6-й тур
«Барселона» — «Тоттенхэм» — 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 — Дембеле, 7; 1:1 — Моура, 85.
«Интер» — ПСВ — 1:1 (1:0)
Голы: 0:1 — Лосано, 13; 1:1 — Икарди, 73