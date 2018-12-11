Жена Глушакова подала на мужа заявление по статье «Угроза убийством»

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Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что его подзащитная подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в свой адрес.

«Да, действительно, Дарья подала заявление на мужа в полицию. Подобные угрозы имели место от Дениса. Приблизительно в течение десяти дней судебно-экспертная комиссия вынесет решение по этому делу.

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Дарья находится в плохом психологическом состоянии. Где она сейчас? В целях ее безопасности мы эту информацию не хотим афишировать», — цитирует Жорина Sport24.

Адвокат отметил, что заявление в полицию передано по статье «Угроза убийством».

«Эти угрозы были связаны с требованием отказаться от исков по разделу имущества и взысканию алиментов. К заявлению были приложены доказательства этих самых угроз. Чтобы не оказывать давление на проведение проверки заявления, не хочется говорить об обстоятельствах», — сказал представитель Глушаковой.

Жорин отметил, что проверка может занять десять дней, однако возможны обстоятельства, из-за которых сроки могут быть продлены.

«Естественно, мы обеспокоились вопросом безопасности Дарьи. Поверьте, решим его. Меры предосторожности и безопасности будут усилены.

Мера пресечения на Глушакова может быть наложена лишь в том случае, если по факту проверки будет возбуждено уголовное дело, а он будет привлечен к нему в каком-то качестве», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что Глушакова хотят проверить на психическое здоровье.