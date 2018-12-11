Церемония открытия Олимпиады-2024 может пройти вне стадиона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/413/10823413/upload-RTX3BJ2V-pic905-895x505-9780.jpg">

Открытие летних Олимпийский игр — 2024 в Париже может пройти на Елисейских полях французской столицы, сообщает «Советский спорт».

На данный момент церемонию намерены провести на стадион «Сен-Дени», но мэр Парижа рассматривает альтернативные варианты. Идею о переносе поддерживает глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Реклама

«Я представляю себе, что церемония открытия в месте, символизирующем город, будет много значить для Олимпийских игр. Я искренне надеюсь, что парижские друзья услышат мое мнение. Подумайте, как многого можно достичь в Париже», — передает L'Equipe слова Баха.

Париж обошел американский Лос-Анджелес на выборах столицы XXXIII летних Олимпийских игр. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже и Марселе.

Ранее были названы шансы самбо на включение в программу Олимпийских игр.