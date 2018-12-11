Защитник «Спартака» снялся в короткометражном кино

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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко сыграл самого себя в короткометражном фильме «Верить и мечтать», сообщает «Советский спорт».

Лента рассказывает о воспитанниках детских домов, мечтающих стать футболистами. Ещенко стал сиротой в девять лет. С тех пор будние дни он проводил в школе-интернате, а на выходные его забирала бабушка.

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Кроме Ещенко в фильме снялся известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров. Остальные роли сыграли Ирэн Олейник и Витя Антонюк. Режиссером ленты выступил бывший квнщик Баяр Барадиев.

Фильм можно посмотреть на youtube-канале «Кинокомпании Юрия Яшникова». На данный момент его увидели более 12 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что биография Нурмагомедова выйдет на шести иностранных языках.