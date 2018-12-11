Финский хоккеист прокомментировал идею сыграть на «Газпром Арене»

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Защитник московского «Динамо» и сборной Финляндии Миика Койвисто хотел бы сыграть в матче Кубка Первого канала по хоккею между сборными России и Финляндии на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Матч состоится 16 декабря на стадионе футбольного клуба «Зенит». При этом Койвисто не попал в состав своей сборной на Кубок Первого канала.

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«Конечно, я бы хотел сыграть в матче в Санкт-Петербурге, но это невозможно сейчас. У нас большая ротация, и сейчас в составе практически нет хоккеистов, которые играли на Кубке Карьяла. Идет просмотр игроков на чемпионат мира, где я надеюсь сыграть. Если я хорошо проведу остаток сезона в «Динамо», то это возможно», — сказал спортсмен.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Койвисто провел за бело-голубых 37 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА ждет рекорда на матче сборной России.