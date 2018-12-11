Олимпийский чемпион не уважает российского биатлониста

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Олимпийский чемпион Йоханнес Бе считает, что российского биатлониста Александра Логинова еще долго не примут в биатлонную семью, сообщает «Матч ТВ».

С 2014 года по 2016 год Логинов был дисквалифицирован за применение эритропоэтина (ЭПО).

«Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь. Особенно если речь об эритропоэтине. Такой проступок не забывается очень долго. Использование ЭПО — это, наверное, худшее, что можно совершить в спорте. И простить за это непросто. Если кто-то из норвежцев попадется на употреблении эритропоэтина, думаю, любой русский ответит так же», — заявил он.

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На счету Логинова четыре бронзовых медали на различных этапах Кубка мира.

Ранее новичок сборной России поделилась впечатлениями от Кубка мира.