Нереализованный буллит Малкина не помешал «Питтсбургу» одолеть «Нью-Йорк»

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1. В составе победителей отличились Дерик Брассара и оформил гол в серии буллитов Джейк Гюнцель. У потерпевших поражение забросил шайбу нападающий Антони Бовиллье.

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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не реализовал свою попытку в серии буллитов.

Ранее были объявлены три звезды недели в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург» (Пенсильвания) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 — Бовиллье (Бейли, Барзал) — 26:32

1:1 — Брассар (Гюнцель) — 42:13

1:2 — Гюнцель — 65:00