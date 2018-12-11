Экс-тренер «Краснодара»: отсутствие Мамаева в команде не чувствуется

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал арест полузащитника клуба Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

Экс-наставник отметил, что на данный момент футболисты не ощущают отсутствие хавбека.

«После истории, которая произошла с Мамаевым, «Краснодар» проиграл два матча. Думаю, что здесь был некий психологический дискомфорт у игроков. В третьей игре на его позиции сыграл Вандерсон, также с лимитом разобрались. Павел — квалифицированный футболист, но, к тому же, он еще и россиянин. Для тренерского штаба было проще определять состав, когда в его распоряжении было на одного российского игрока больше. Сейчас же все давно устаканилось, и его отсутствие не чувствуется», — сказал Шалимов в программе «Футбол России».

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В отношении игрока «горожан» ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигурант дела находится в Бутырском следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит апелляции адвокатов нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева на продление срока ареста.