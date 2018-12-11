Экс-тренер «Краснодара» похвалил нынешнего наставника команды

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал решение владельца клуба Сергея Галицкого назначить наставником молодого специалиста Мурада Мусаева, передает «Советский спорт».

Экс-тренер считает выбор главы «горожан» правильным.

«Мусаев — молодой тренер, которого Галицкий назначил, воплотив свою мечту в жизнь. Он изначально шел к тому, чтобы в первой команде «Краснодара» играло как можно больше воспитанников при своем тренере. Он к этому пришел. Сейчас не за что критиковать ни Мусаева, ни «Краснодар». Команда играла и продолжает играть в свой футбол. У «Краснодара» на пять очков больше, чем за этот же период в прошлом году. Долгое время они были на втором месте, а сейчас вообще была возможность уйти на перерыв, всю зиму видя себя на первой строчке», — поделился мнением Шалимов в программе «Футбол России».

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Под руководством Мусаева краснодарская команда завершила первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на втором месте, отставая от лидера петербургского «Зенита» лишь на одно очко.

Ранее полузащитник «Краснодара» Виктор Классон оценил шансы на победу клуба в чемпионате России.