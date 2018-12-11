Игрок «Локомотива»: с «Севильей» будем биться насмерть

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Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал предстоящий матч шестого тура группового турнира Лиги Европы против испанской «Севильи», передает «Спорт-Экспресс».

Хавбек высказался относительно того, что предыдущие игры «горожан» были домашними.

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«Не так важно, дома мы играем или на выезде. В начале сезона у нас было четыре или пять гостевых игр, и все было нормально. В Севилье нам предстоит последний матч в году. Нужно там оставить все силы и биться насмерть. Немного странно понимать, что 12 очков в пяти матчах нам пока не гарантировали плей-офф. Но у нас хорошая ситуация перед последним туром – даже поражение оставляет неплохие шансы», — отметил Классон.

Встреча состоится 13 декабря в 20.55 по московскому времени.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил недовольство судейством матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».