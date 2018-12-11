Классон: у «Краснодара» есть шанс на золото в чемпионате России

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Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон оценил шансы на победу клуба в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Хавбек высказался относительно отставания от петербургского «Зенита» на одно очко в турнирной таблице соревнования.

«Прошла только половина сезона, календарь у всех претендентов примерно похож, нам еще играть с «Зенитом» дома. Мы сейчас в хорошей форме и, надеюсь, сохраним ее к весне. Думаю, у нас есть шанс на золото», — подчеркнул Классон.

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Сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 34 очка, в то время как «горожане» — второе с 33 очками.

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал матч с грозненским «Ахматом» в рамках 17-го тура РПЛ.