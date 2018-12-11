Врачи подозревают сотрясение мозга у форварда «Чикаго» Анисимова
Российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов не выступит в составе команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс», сообщает «Советский спорт».
По словам пресс-службы лиги, форвард проходит обследование на проверку на сотрясение мозга. Травму россиянин получил на встрече с «Монреаль Канадиенс» (2:3) после силового приема от защитника Ши Уэбера у борта.
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Игра, которую пропустит Анисимов, состоится 12 декабря.
Ранее главный тренер московского «Динамо» Сергей Крикунов получил повреждение во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.