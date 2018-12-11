«Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США

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Каталонская «Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в рамках чемпионата Испании в США, передает «Советский спорт».

Клубы не могут договориться об условиях встречи.

«Мы по-прежнему хотим сыграть в Майами, но пока не будет достигнуто соглашение между всеми заинтересованными сторонами, осуществить это невозможно», – гласит заявление каталонской команды.

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До этого руководство чемпионата Испании согласилось на проведение некоторых игр в Америке. Против этой идеи высказались но эту идею не поддержали в Международной федерации футбола (ФИФА), Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), профсоюзе футболистов, а также в Федерации футбола Испании.

Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси встретился с главой Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа для обсуждения вопроса о возвращении в национальную команду.