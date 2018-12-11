«Локомотив» назвали скрытым фаворитом в борьбе за чемпионство России

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Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал выступления столичного «Локомотива» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

Экс-игрок армейцев считает, что «железнодорожники» могут стать лидерами чемпионата.

«Локомотив» — это скрытый фаворит в борьбе за золотые медали. Там все образуется, Юрий Палыч все устаканит. По именам, по укомплектованности это может быть довольно-таки сильная команда. Опыт тренера позволит им подойти в хорошей форме к весеннему отрезку», —поделился мнением Корнаухов в программе «После футбола».

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На данный момент «Локомотив» занимает пятое место турнирной таблицы РПЛ.

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