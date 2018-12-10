Газинский рассказал о своем отношении к инциденту с Мамаевым

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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал арест одноклубника Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, передает «Советский спорт».

Хавбек отметил, что инцидент с нападениями не является темой обсуждений в команде.

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«В «Краснодаре» эту тему уже не обсуждают. Мы с Пашей пять лет знакомы, играем в одной команде. Как футболиста его представлять не надо. А с точки зрения человеческих отношений у меня нет к нему претензий. Если я скажу, что я с ними согласен, это будет неправда. Глупо это отрицать. Хочется, чтобы все сложилось нормально для ребят. Все мы люди, все можем совершать ошибки. Я могу только поддержать, чтобы вся ситуация решилась в их пользу», — поделился мнением Газинский в эфире «Матч Премьер».

В отношении игрока «горожан» и форварда сине-бело-голубых ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит апелляции адвокатов Кокорина и Мамаева на продление срока ареста.