«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

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Лондонский «Челси» запретил четырем фанатам клуба посещать матчи на «Стэмфорд Бридж» за расистские оскорбления в адрес полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинге, передает ТАСС.

«Футбольный клуб «Челси» находит все формы дискриминации недопустимыми. Мы полностью поддерживаем начатое расследование и готовы предоставить нужную информацию. Также мы поддержим судебное преследование», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

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Инцидент произошел в момент, когда Стерлинг подошел за мячом к трибуне фанатов «синих» у ворот. Отмечается, что в ответ на оскорбления хавбек улыбнулся.

Встреча между «Челси» и «Манчестер Сити» завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.