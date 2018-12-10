«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики
Лондонский «Челси» запретил четырем фанатам клуба посещать матчи на «Стэмфорд Бридж» за расистские оскорбления в адрес полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинге, передает ТАСС.
«Футбольный клуб «Челси» находит все формы дискриминации недопустимыми. Мы полностью поддерживаем начатое расследование и готовы предоставить нужную информацию. Также мы поддержим судебное преследование», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.
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Инцидент произошел в момент, когда Стерлинг подошел за мячом к трибуне фанатов «синих» у ворот. Отмечается, что в ответ на оскорбления хавбек улыбнулся.
Встреча между «Челси» и «Манчестер Сити» завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.