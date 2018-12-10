Месси провел беседу с главой аргентинского футбола о возвращении в сборную

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси встретился с главой Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа для обсуждения вопроса о возвращении в национальную команду, сообщает L'Équipe.

По информации издания, общение футболиста с функционером произошло 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где прошел второй матч финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» (1:3).

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Месси не выступал за сборную Аргентины с чемпионата мира 2018 года в России, на котором южноамериканская команда дошла до стадии 1/8 финала и уступила Франции со счетом 3:4.

Ранее нападающий сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, что для национальной команды значит Месси.