Рассмотрение дела Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора отложено

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Атлетическая комиссия Невады отложила рассмотрение дела о потасовке после поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает «Советский спорт».

Как передает MMA Fighting со ссылкой на исполнительного директора комиссии Боба Беннетта, юристы российского бойца не смогли договориться с американскими властями до положенного срока и попросила отложить заседание комиссии.

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Заседание Атлетической комиссии состоится 29 января.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.