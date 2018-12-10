«Зенит» перед матчем Лиги Европы обратился к болельщикам

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Петербургский «Зенит» выступил с заявлением в адрес болельщиков, в котором попросил воздержаться от любых провокаций на матче группового этапа Лиги Европы против чешской «Славии», сообщает «Советский спорт».

Матч состоится 13 декабря в Праге и начнется в 23.00 мск.

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«Служба безопасности футбольного клуба «Зенит» и полиция Чешской Республики настоятельно просят соблюдать правила посещения стадиона «Эден Арена», а также воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе. При входе на гостевой сектор будет производиться проверка удостоверений личности болельщиков сине-бело-голубых и соответствия фамилии, на которую приобретался билет», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Напомним, что «Зенит» гарантировал себе первое место в группе A Лиги Европы.

Ранее соперник «Спартака» уволил главного тренера.