«Зенит» перед матчем Лиги Европы обратился к болельщикам
Петербургский «Зенит» выступил с заявлением в адрес болельщиков, в котором попросил воздержаться от любых провокаций на матче группового этапа Лиги Европы против чешской «Славии», сообщает «Советский спорт».
Матч состоится 13 декабря в Праге и начнется в 23.00 мск.
«Служба безопасности футбольного клуба «Зенит» и полиция Чешской Республики настоятельно просят соблюдать правила посещения стадиона «Эден Арена», а также воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе. При входе на гостевой сектор будет производиться проверка удостоверений личности болельщиков сине-бело-голубых и соответствия фамилии, на которую приобретался билет», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Напомним, что «Зенит» гарантировал себе первое место в группе A Лиги Европы.