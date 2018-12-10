Соперник «Спартака» уволил главного тренера
«Вильярреал» объявил об уходе Хави Кальехи с поста главного тренера клуба, сообщает «Советский спорт».
13 декабря «подводники» сыграют дома с московским «Спартаком» в матче последнего тура группового этапа Лиги Европы.
«Клуб хочет поблагодарить тренера за его усердную работу, преданность делу и профессионализм после того, как он взял на себя ответственность в начале прошлого сезона, и пожелать ему удачи в его спортивной карьере», — говорится на официальном сайте «Вильярреала».
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Под руководством Кальехи клуб одержал 25 побед в 65 матчах. До этого специалист работал в юношеской и второй командах «Вильярреала».
Ранее болельщиков киевского «Динамо» призвали поддержать «Шахтер».