Напавший на Глушакова фанат не будет извиняться перед футболистом

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Фанат «Спартака» Мирослав Голунов, отбывший наказание за попытку ударить полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, сообщил, что не собирается извиняться перед футболистом, сообщает Sport24.

Кроме 10 суток заключения Голунов был наказан пятилетним запретом на посещение матче красно-белых.

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«Я не желаю не о чем. Как там было? Было хорошо. Были книги, ребята подвозили сигареты и гостинцы. Познакомился с ребятами, которые сидели со мной. Все адекватные. Было более-менее комфортно. Болельщиков очень много поддерживало все это время. Пишут до сих пор. Сообщений столько, что я еще не разобрал все СМС. Моя позиция не изменилась. Перед Глушаковым извиняться не буду. Единственное, перед клубом хотелось бы», — сказал болельщик.

Инцидент случился по ходу матча Лиги Европы с австрийским «Рапидом» (1:2).

Ранее вратарь сборной России поделился мнением о ситуации в «Спартаке».