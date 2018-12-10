Игрок ЦСКА ждет рекорда на матче сборной России

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Олимпийский чемпион 2018 года Кирилл Капризов ждет рекорда посещаемости на матче Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, сообщает ТАСС.

Игра состоится 16 декабря на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга. На данный момент продано около 40 тысяч билетов на эту встречу.

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«Готовимся к Кубку Первого канала в штатном режиме. Рассчитываем хорошо выступить на турнире, съездить в Санкт-Петербург, выиграть и получить удовольствие от нашей игры и атмосферы на стадионе. В тоже время будет здорово сыграть на открытом воздухе, увидеть полный стадион и установить рекорд посещаемости», — сказал Капризов.

Рекорд посещаемости в истории отечественной сборной был установлен 5 марта 1957 года. В «Лужники» на игру между сборными СССР и Швеции пришло 55 тысяч человек.

Ранее стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала.