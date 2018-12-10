Семеро спортсменов вошли десятку персон года по версии «Яндекса»
Поисковая система «Яндекс» назвала людей, про которых в 2018 году было сделано наибольшее число запросов, сообщает «Советский спорт».
Первое место занял вратарь московского ЦСКА и сборной Росии Игорь Акинфеев. Второе место у бойца Хабиба Нурмагомедова, тройку лучших замкнул нападающий тульского «Арсенала», петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Всего в десятку самых популярных людей вошли семеро спортсменов.
Топ-10 самых популярных персон выглядит так:
1. Игорь Акинфеев — футбол
2. Хабиб Нурмагомедов — единоборства
3. Артём Дзюба — футбол
4. Колинда Грабар-Китарович — политика
5. Алина Загитова — фигурное катание
6. Настя Рыбка — литература
7. Евгения Медведева — фигурное катание
8. Денис Черышев — футбол
9. Лионель Месси — футбол
10. Аман Тулеев — политика
В 2018 году Игорь Акинфеев прославился отбитым пенальти в матче чемпионата мира против сборной Испании, а также своим решением завершить карьеру в сборной России, за которую он выступал с 2004 года.