Жена Мамаева выступила с новым обращением

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Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передумала разводиться с мужем, сообщает «Советский спорт».

Ранее девушка обвинила футболиста в нескольких изменах. По ее мнению, защищая свою любовницу, Мамаев избил человека в Москве, и сейчас находится под арестом под делу о побоях и хулиганстве.

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«Спасибо всем за поддержку. Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился. Он — мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля», — написала Мамаева в своем инстаграме.

Павел и Алана Мамаевы сыграли свадьбу в 2013 году. Пара воспитывает двоих детей.

Ранее Кокорин и Мамаев написали письмо из СИЗО.