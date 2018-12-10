Выступление фигуриста Воронова в финале Гран-при назвали достойным

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Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентин Писеев высказался относительно выступления фигуриста Сергея Воронова в финале Гран-при, передают «Известия».

Россиянин показал шестой результат.

«Да, в произвольной программе не обошлось без ошибок, но в целом Сережа достойно представил нашу страну в финале Гран-при. Только тот факт, что он отобрался на решающий старт, учитывая все наши проблемы в мужском одиночном катании, — говорит о многом. В отсутствии Юдзуру Ханю были представлены все сильнейшие фигуристы планеты. Конкуренция была очень высокая. Что касается победы Чена, то думаю, что он действительно способен навязать борьбу Ханю», — поделился мнением Писеев.

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