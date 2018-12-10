Семак подвел итоги первой части сезона РПЛ для «Зенита»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступления клуба в прошедшей первой части сезона, сообщает ТАСС.

9 декабря сине-бело-голубые потерпели второе поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ) в матче против казанского «Рубина» со счетом 1:2. Несмотря на это, команда завершила сезон лидерством в турнирной таблице чемпионата России.

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«Команда идет на первом месте в чемпионате и на первом месте в Лиге Европы. Мы немного смазали концовку года, и от этого есть неприятный осадок, но с учетом всех наших проблем это, на мой взгляд, неплохой результат», — отметил наставник.

Также он рассказал, почему нападающий Артем Дзюба не принял участие во встрече с казанцами.

«У Дзюбы рецидив травмы — сегодня он не смог сыграть. Есть вероятность, что он не выйдет на поле в Праге», — подчеркнул Семак.

«Зениту» предстоит матч с чешской «Славией» 13 декабря в 23.00 по московскому времени.

Ранее бывший полузащитник петербургского клуба Владимир Быстров поделился мнением о поражении от «Рубина».