Газзаев был освистан на турнире по борьбе во Владикавказе
Бывшего главного тренера сборной России Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе, сообщает «Советский спорт».
При объявлении диктора, что тренер находится в зале, среди болельщиков сразу раздался свист, информирует твиттер журналиста Батраза Тигиева. После этого Газзаев покинул соревнования.
64-летний Газзаев был главным тренером владикавказской «Алании» с 1989 по 1991 годы, а также с 1994 по 1999 годы. Под его руководством клуб в 1995 году стал чемпионом России.
В 2011 году он вернулся в команду в должности президента. А через три года клуб под его руководством обанкротился и прекратил существование.
В данный момент Газзаев занимает должность председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Ранее Газзаев назвал идею Прядкина об ограничении зарплат молодым футболистам бредом.