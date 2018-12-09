Логинов назвал Шипулина лидером сборной России по биатлону

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Российский биатлонист Александр Логинов после завершения первого этапа Кубка мира в Поклюке заявил, что Антон Шипулин по-прежнему является лидером сборной России, передают «РИА Новости». При этом он считает, что его нельзя отнести к этой категории.

Логинов на первом этапе Кубка мира в Поклюке завоевал две бронзовые медали.

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«По совокупности стрельбы и функционального состояния сейчас у меня не самый высокий уровень. Даже совсем не высокий. Поэтому стараюсь показывать стабильный результат, ну и нужно, естественно, наращивать форму.

Как отношусь к разговорам о том, что меня назовут новым лидер сборной? Никак. У нас постоянно так бывает. Человек покажет разовый результат, его сразу начинают сватать в лидеры сборной. У нас есть лидер сборной. Антон Шипулин. И он, я думаю, скоро приедет», — сказал Логинов.

Напомним, что российский спортсмен упал на финишной прямой гонки преследования. После соревнований россиянин рассказал о причинах своего падения. Однако Логинову удалосб занять третье место.

Победителем гонки стал Йоханнес Бё, вторым финишировал француз Кентен Фильон-Майе.

Логинов после первого этапа Кубка мира занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира.

Ранее Шипулин отметил, что принял решение остаться в биатлоне из-за недопуска к ОИ в Пхенчхане.

Шипулин является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете.