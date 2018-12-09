15-летняя чемпионка России по панкратиону скончалась от удара током
15-летняя спортсменка из Иркутской области, чемпионка России по панкратиону (древний олимпийский вид единоборств) среди девушек Ирина Рыбникова погибла, сообщает «Комсомольская правда».
Трагедия случилась у нее дома. Девушка пошла принимать ванну вместе с мобильным телефоном, который был подключен к зарядному устройству. В результате аппарат упал в воду, а спортсменка получила удар током, который, по предварительным данным, и привел к летальному исходу.
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Сообщается, что девушка была из благополучной семьи. Также отмечается, что ее поддерживали все родственники и друзья.
Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили тело 18-летнего футболиста столичного «Локомотива» Алексея Ломакина.