Дзюба: «Рубин» поставит приличный «автобус» в игре с «Зенитом»

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба считает, что «Рубин» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги против его команды будет играть от обороны, сообщает «Матч ТВ».

По мнению футболиста, конкуренты дышат в спину «Зениту». Также Дзюба выразил мнение, что у «Рубина» в сегодняшнем матче не будет главной ударной силы — нападающего Сердара Азмуна, который вынужден пропустить встречу из-за дисквалификации.

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«Приличный «автобус», думаю, поставит «Рубин». Они ведь больше всех в чемпионате вничью сыграли — 10 матчей. Неприятная в этом смысле команда, ради одного очка они будут очень серьезно убиваться. Нам же надо будет как-то взломать их оборону. Чем быстрее забьем — тем больше раскроем соперника. В подобных матчах обычно так все и происходит. Очень надеюсь, что нам удастся победить, три очка нужны любой ценой. Тем более «Краснодар» у «Уфы», скорее всего, выиграет. «Быки» на своем поле очень легко разбираются с любыми соперниками не из первой пятерки», — сказал Дзюба.

Встреча пройдет 9 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.