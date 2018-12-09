Одноклубник Месси недоволен вручением «Золотого мяча» Модричу

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Защитник испанской «Барселоны» Жорди Альба назвал своего одноклубника — аргентинского нападающего Лионеля Месси — лучшим футболистом мира, сообщает «Советский спорт».

Альба недоволен, что «Золотой мяч» за 2018 год получил полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

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«Золотой мяч» — это фейк, вокруг него много шумихи со стороны клубов и СМИ. Все знают, что Месси — лучший игрок в мире. Слова Пеле, что Лионель обладает только одним навыком? Возможно, у Пеле не все в порядке со зрением. Лео умеет на поле все», — приводит слова Альбы Goal.

Напомним, что Месси в голосовании на «Золотой мяч» занял только пятое место.

Ранее сообщалось, что в голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий человек.