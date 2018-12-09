Березуцкие получили от Слуцкого приглашение войти в штаб «Витесса»
Экс-защитники московского ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие могут начать тренерскую карьеру под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого в голландском «Витессе», сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее Березуцкие посетили матче чемпионата Голландии между «Фейеноордом» и «Венло».
«Получили от Леонида Викторовича предложение поработать в «Витессе». Он хочет нас видеть своими помощниками. Нам это интересно. Однако остается сразу несколько вещей, которые нужно сделать, чтобы поехать в Голландию. Во-первых, 20 декабря сдать экзамен в РФС на получение тренерской лицензии. Плюс оформить рабочую визу», — сказал Василий Березуцкий.
Березуцкие в составе ЦСКА стали шестикратными чемпионами России, семикратными обладателями Кубка России и победителями Кубка УЕФА. Также оба защитника завоевали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.