«Бостон» повторил рекорд НБА

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» обыграл в гостях «Чикаго Буллс» с разницей в 56 очков (133:77), сообщает «Советский спорт».

Это повторение рекорда регулярных чемпионатов. В 1986 году «Сиэтл» на выезде обыграл «Хьюстон» со счетом 136:80. Общий рекорд НБА был установлен 17 декабря 1991 года, когда «Кливленд Кавальерс» обыграл «Майами Хит» с разницей в 68 очков (148:80).

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«Бостон» занимает пятое место в Восточной конференции НБА. «Чикаго» с шестью победами замыкает турнирную таблицу. После окончания встречи болельщики «Буллс» освистали свою команду.

Ранее игроки «Нью-Йорк Никс» случайно забили в свое кольцо.