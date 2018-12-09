В «Локомотиве» призвали учесть опыт других стран перед внедрением VAR

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков призвал не торопиться с внедрением системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), информирует ТАСС.

Ранее клубы РПЛ единогласно проголосовали за использование VAR в весенней части российского чемпионата.

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«На мой взгляд, перед введением системы VAR в РПЛ надо использовать накопленный опыт других чемпионатов, где используется данная система. Также нужно попытаться традиционно не учиться на своих ошибках, а поучиться на ошибках других, хотя, с одной стороны, это очень редко получается. С другой стороны, нужно учитывать использование VAR при отрицательных температурах. Требуется продумать, насколько это будет вести к задержке игры, чтобы футболисты не мерзли вместе со зрителями, ведь если посмотреть другие чемпионаты, то все решения принимаются оперативно и никаких неудобств нет», — сказал Мещеряков.

Система VAR в качестве эксперимента используется с 2016 года.

Ранее сообщалось, что РФС арендует VAR на февральские матчи Олимп — Кубка России.