Месси раскошелился на $15 млн
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем частного самолета, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Doble Amarilla, футболист заплатил за «2004 Гольфстрим V» не менее $ 15 млн. Личный борт нужен Месси для комфортных перемещений между Аргентиной и Испанией.
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Самолет оснащен просторной спальней, двумя будуарами и двумя кухнями, и способен перевозить до 16 человек. По заказу Месси на хвосте самолета нарисовали десятый номер, под которым выступает футболист, а на ступеньках перечислили имена членов его семьи. Самолет будет базироваться в специально построенном ангаре.