Ломаченко победил Педрасу по очкам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/986/11307986/sassfsd-pic905-895x505-68420.jpg">

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу в поединке за титулы суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира WBO в легком весе, сообщает «Советский спорт».

Украинец победил по очкам единогласным решением судей — 119-107, 117-109, 117-109. При этом в 11-м раунде Педраса дважды побывал нокдауне, но сумел подняться. «Газета.ру» провела онлайн-трансляцию боя.

Реклама

Для 30-летнего Ломаченко эта победа стала 12-й на профессиональном ринге при одном поражении. Будучи любителем, он дважды становился олимпийским чемпионом. Педраса потерпел второе поражение в 27 боях.

Ранее американский боец ММА рассказал о мечте сразиться с Нурмагомедовым.