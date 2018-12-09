Экс-глава «Спартака»: красно-белые не выйдут в плей-офф Лиги Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/289/12009289/RIAN_5657761.HR-pic905-895x505-85256.jpg">

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящие выступления клуба в Лиге Европы, передает «Rusfootball».

Экс-глава уверен в провале красно-белых на международной арене.

«Шансов на выход в плей-офф у «Спартака» никаких. Думаю, все будет очень печально. По крайней мере, текущая игра «Спартака», которой почему-то многие восхищаются, становится все хуже и хуже. Карреру нужно было менять, но на Кононова… на мой взгляд, несколько опрометчивое решение. У «Спартака» игра идет тяжело что на внутренней, что на международной аренах. Думаю, и в Испании ничего хорошего не будет. В каком бы состоянии не был «Вильярреал», думаю, на своем поле они «Спартак» обыграют», — поделился мнением Червиченко.

Реклама

Заключительный матч группового этапа «Спартак» — «Вильярреал» пройдет 13 декабря в 20.55 по московскому времени.

Ранее капитан столичного клуба Денис Глушаков высказался относительно матча против махачкалинского «Анжи» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).