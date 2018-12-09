Игрока «Локомотива» оштрафовали на 300 тысяч рублей за удар судьи
Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов выплатит штраф за инцидент, произошедший в матче против финского «Йокерита» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Чемпионат».
Сумма денежного взыскания составила 400 тыс рублей.
Каюмов провел грубый силовой прием против защитника команды соперников Йеспера Йенсена, попав ему в голову. Из-за этого действия началась драка. Во время потасовки форвард «железнодорожников» хотел ударить одного из игроков финского клуба, но задел судью. За это удар в голову Йенсену он получил получил «5+20», а за физический контакт с рефери 20 минут штрафа.
По информации источника, 300 тыс пришлись за удар арбитра, а за соперника — 100.
Ранее «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).