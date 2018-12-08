Тарасова прокомментировала поединок борцов, а Карелин — фигурное катание

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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в программе «Вечерний Ургант» прокомментировал выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой, сообщает «Советский спорт».

Также в съемках программы приняла участие заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она попробовала себя в роли комментатора борцовского поединка.

Ранее Тарасова рассказала, какой результат станет удовлетворительным в финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Ванкувере.