Отцу Мамаева стыдно за скандал с сыном

Отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин заявил, что ему стыдно за скандал с сыном.

«В первом же письме Павел написал: «Я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы сюда не попал». Это ответ на все. Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. Он все осознал в первый же день.

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Он мой сын. Я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все. Мне было стыдно за то, что происходило в тот момент, по-человечески стыдно. Это был вопиющий случай. Не было никогда такого еще с нашими, будем так говорить, футболистами», — приводит слова Мамаева «НТВ».

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.