Дубль Фарфана принес «Локомотиву» волевую победу над «Оренбургом»
Московский «Локомотив» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче 17-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Джефферсон Фарфан. У гостей отличился Джордже Деспотович.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» набрал 28 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург» (22 очка) занимает седьмую строчку.
Команды РПЛ уходят на зимний перерыв. Весенняя часть чемпионата России стартует 3 марта.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Оренбург» (Оренбруг) — 2:1
Голы: 0:1 — Деспотович, 8; 1:1 — Фарфан, 76; 2:1 — Фарфан, 81.