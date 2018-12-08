Тренер лондонского «Арсенала» рассказал о конфликтах с Дзюбой и Карпиным

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, возглавлявший московский «Спартак», в своей автобиографии рассказал о конфликтах с экс-нападающим красно-белых Артемом Дзюбой и бывшим генеральным директором Валерием Карпиным, передает «Советский спорт».

«У нас с Дзюбой случались конфликтные ситуации. Он также был игроком сборной и оказывал большое влияние на журналистов, с которыми много общался. Так же делали и некоторые другие футболисты «Спартака». Я начал чувствовать себя в полном одиночестве. Карпин не оказывал мне даже малейшей помощи. Однажды он устроил собрание и начал атаковать мой штаб. Я вступился за помощников и спросил его, зачем он это делает. С тех пор между нами возникло недопонимание.

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С одной стороны был Карпин, который делал все, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. С другой — Дзюба, настраивавший против меня журналистов и других футболистов, как только начинал получать меньше игрового времени. Я оказался один и не имел возможности что-либо предпринять», — говорится в книге Эмери.

Ранее Эмери рассказал о своем отношении к футболу.