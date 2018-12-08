В голосовании на «Золотой мяч» участвовал несуществующий человек

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Среди голосующих за «Золотой мяч» — 2018 обнаружился несуществующий человек, сообщает «Советский спорт».

Речь идет о журналисте с Коморских островов по имени Абду Бойна. Он голосовал за нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Однако самого журналиста не существует, а издание «Аль-Бала», от имени которого он голосовал, было закрыто в 2012 году.

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«Никаких записей об Абду Бойне не нашлось. Я бы понял ошибку France Football, если бы они перепутали два издания, но дело в том, что такого человека не существует», — сказал президент Ассоциации журналистов Коморских островов Стефан Ахамади.

Также в отчете France Football был указан старый флаг Коморских островов.

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